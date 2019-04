Ex-presidente da Fifa volta a reconhecer Palmeiras como primeiro campeão mundial

O ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter, está afastado e suspenso do futebol até 2021, porém, em entrevista ao Uol, ele voltou a dizer que o Palmeiras é campeão mundial. Para o suíço, o título da Taça Rio de 1951 pode e deve ser considerado um título mundial.

“Devemos reconhecer que o Palmeiras foi o primeiro campeão mundial de clubes e ponto final. Foi o primeiro”, enfatizou Blatter.

Enquanto era presidente da Fifa, Joseph Blatter, antes da Copa do Mundo de 2014, já havia destacado a importância do título palmeirense. A diretoria alviverde tem um fax da entidade, dizendo que a Taça Rio foi o primeiro mundial de clubes reconhecido pela Fifa.

Joseph Blatter foi suspenso do futebol em 2015 e está suspenso de atividades ligadas ao futebol até 2021.Ele é acusado de fazer parte de um escândalo de corrupção na entidade, mas nega qualquer participação no esquema.

Com a sua saída, em janeiro de 2017, a entidade que regula o futebol se pronunciou e disse que os títulos mundiais antes de 2000 não são oficiais. Porém, em outubro do mesmo ano, passou a considerar os campeões do antigo Mundial Interclubes, disputado desde 1960, como oficiais. No site da Fifa, só constam os campeonatos de 2000 e de 2005 em diante, quando passou a ser disputado anualmente.