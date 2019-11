Ex-Palmeiras não atuam no Bahia por questão contratual neste domingo

O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Bahia, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, porém, três jogadores não poderão ser colocados em campo pelo técnico Roger Machado.

Ele, que também foi treinador do Verdão, não poderá ter em campo o zagueiro Juninho, o meio-campista Guerra e o atacante Artur. Os três são emprestados pelo time paulista e, então, por questões contratuais, não são permitidos entrar no gramado. Por outro lado, Ronaldo volta a ficar à disposição, já que, também por questão contratual, não pôde enfrentar o Flamengo na rodada passada.

De qualquer forma, Artur já não atuaria. Isso porque ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-23, pelo técnico André Jardine, visando a preparação para o Pré-Olímpico, que acontece no início de 2020. O Brasil está atualmente na Espanha para a disputa do Torneio de Tenerife.

Desta forma, Roger Machado deve mandar a campo: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Wanderson e Moisés; Gregore, Flávio e João Pedro; Élber, Artur Caíke (Rogério) e Fernandão. Já Mano Menezes, sem Gustavo Gómez e com retorno de Felipe Melo, pode escalar: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson (Luiz Adriano).

As equipes se encontram na tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 33º rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o segundo colocado, com 67 pontos conquistados, enquanto o Bahia ocupa a nona posição, com 43 pontos conquistados.

