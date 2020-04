Ex-Palmeiras explica dia a dia no Japão após retomada da quarentena

Um dos primeiros países a retomar o futebol durante a pandemia de COVID-19, o Japão decidiu voltar ao período da quarentena. O balanço mais recente da OMS aponta 283 mortes e 11.500 casos. O volante brasileiro Renato Augusto, ex-Palmeiras e atualmente no Shimizu S-Pulse, contou como está sendo o dia a dia dos atletas.

“Agora estamos em quarentena. A situação piorou, os treinos pararam e não sabemos quando vai voltar. Nos deram um diário que tudo o que a gente fazer na vida real temos que escrever no diário”, disse o brasileiro.

“Se fomos sair, temos que escrever o lugar e a hora para que eles saibam aonde estivemos se por acaso ficarmos doentes. Além disso, todo dia de manhã a gente mede a febre e mandamos para o clube”, explicou Renato Augusto.

O Japão tem o terceiro maior números de casos na Ásia, atrás apenas de China e Índia. Embora a pandemia continue longe dos números alcançados nos Estados Unidos e países europeus, o governo local decretou estado de emergência em todo o país até o início de maio.

Retomada

Em meio à pandemia, o volante se recuperou de uma fratura sofrida no antebraço em dezembro de 2019. Desde a temporada passada no futebol japonês, Renato Augusto foi formado no Verdão e somou 42 jogos pelo Alviverde entre 2013 e 2015. O brasileiro ainda passou por Moreirense-POR, Joinville, Ponte Preta, Figueirense, Santo André, Paysandu e Guarani até chegar ao Japão.