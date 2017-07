Ex-goleiro Marcos passa por cirurgia cardíaca em São Paulo

O ex-goleiro Marcos passou por uma cirurgia cardíaca nesta quinta-feira, no Hospital do Coração, em São Paulo. De acordo com a assessoria do ídolo palmeirense, o procedimento foi realizado de maneira bem-sucedida e o estado do ex-jogador está dentro do esperado.

A cirurgia, conduzida pelo médico Fábio Jatene, teve como finalidade a correção de uma insuficiência da válvula mitral. Sem intercorrências, Marcos se recupera na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue sob os cuidados do cardiologista Cesar Jardim.

Marcos Roberto Silveira Reis defendeu a Sociedade Esportiva Palmeiras de 1992 a 2012. Herói do título da Copa Libertadores 1999, ele disputou um total de 533 partidas pelo clube – entre os goleiros, é superado apenas por Emerson Leão (620). Pela Seleção, conquistou a Copa do Mundo 2002.

O ex-goleiro é um dos seis jogadores homenageados com bustos na sede do Palmeiras, honraria concedida também a Junqueira, Waldemar Fiúme, Oberdan Cattani, Ademir da Guia e Dudu. Aposentado desde 2012, Marcos chegou a atuar como embaixador do clube, mas nos últimos tempos vem adotando estilo cada vez mais discreto, com raras aparições públicas.

Veja comunicado emitido pela assessoria de Marcos:

