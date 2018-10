Ex-goleiro Marcos ironiza VAR em post das redes sociais

A noite da última quarta-feira foi marcada não apenas pela festa cruzeirense em pleno gramado da Arena Corinthians, como também pelas muitas reclamações no uso do árbitro de vídeo em duas oportunidades (pênalti marcado em cima de Ralf e gol anulado de Pedrinho, ambos do alvinegro). Nas redes sociais, o ex-goleiro Marcos, ídolo do rival Palmeiras, resolveu se pronunciar.

“Terminou o curso para trabalhar no VAR aqui no Brasil!! Vamo lá galera, arrebenta!”, diz a publicação, que é seguida por uma foto com seis pessoas vestidas socialmente e com os olhos tampados por uma faixa preta.

No início de outubro, Marcos também se comentar sobre a arbitragem, mas dessa vez em relação aos juízes e bandeirinhas. “Estamos trabalhando há um dia sem sermos roubados por nenhum juiz ou bandeirinha. Nosso recorde é de 5 dias”, dizia a imagem. Na ocasião, o Palmeiras havia jogado duas partidas seguidas contra o Cruzeiro, uma pela Copa do Brasil, quando foi eliminado, e outra pelo Brasileirão, quando o árbitro marcou um pênalti fora da área de Gustavo Gómez.

Sempre bem-humorado, o ex-arqueiro também ganhou as redes sociais na última madrugada após a perda do título do Corinthians. Um vídeo no qual ele aparece falando “Não é Natal, mas é uma noite feliz” divertiu palmeirenses após a vitória do Cruzeiro por 2 a 1 (agregado 3 a 1).