Ex-goleiro Marcos critica arbitragem em post nas redes sociais

Apesar do Palmeiras já estar focado para o jogo de amanhã diante do Colo-Colo, válido pelas quartas de final da Libertadores da América, o assunto arbitragem ainda está em pauta, principalmente após o pênalti marcado contra o Verdão no último fim de semana. Nesta terça-feira, foi a vez do ex-goleiro Marcos, um dos maiores ídolos do clube, a dar seu “pitaco”, ao criticar a atuação do juiz do confronto diante do Cruzeiro.

O ex-arqueiro do Verdão publicou uma imagem em sua conta oficial do Instagram ironizando a atuação recente dos trios de arbitragem, com a frase: “Estamos trabalhando há um ‘dias’ sem sermos roubados por nenhum juiz ou bandeirinha. Nosso recorde é de cinco dias. Vamos bater este recorde”.

A publicação acontece dois dias depois do Palmeiras reclamar de uma penalidade marcada contra o time no jogo de domingo diante do Cruzeiro. A partida estava 1 a 0 para o clube paulista, quando o árbitro do jogo, Dewson Fernando Freitas da Silva, marcou toque de mão do zagueiro paraguaio Gustavo Gomez. Apesar do defensor ter feito a falta, o lance aconteceu fora da área, enquanto que o juiz entendeu que foi dentro, assinalando assim o pênalti, convertido pelo meia Mancuello.

Após o jogo, o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte se manifestou nos vestiários do Pacaembu e se mostrou indignado com o erro, tanto que nesta segunda-feira, o dirigente foi até à sede da CBF reclamar da atuação do árbitro da partida diante do clube mineiro.

Nesta quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Colo-Colo e busca confirmar a vaga para as semifinais da Libertadores da América. No jogo de ida, o Verdão derrotou o clube chileno, fora de casa, por 2 a 0, gols de Bruno Henrique e Dudu, e agora o time pode até perder por um gol de diferença que selará a classificação no principal torneio do continente.