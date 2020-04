Ex-goleiro do Palmeiras nos anos 1980 morre aos 66 anos

O ex-goleiro João Marcos, que atuou no Palmeiras na década de 1980, morreu nesta quinta-feira vítima de complicações no esôfago. O ex-jogador tinha 66 anos e estava internado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

O clube alviverde se solidarizou nas redes socais e manifestou condolências aos amigos e familiares.

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento do ex-goleiro João Marcos e manifestamos as condolências aos amigos e familiares. — SE Palmeiras (de 🏡) (@Palmeiras) April 2, 2020

Revelado no interior paulista, João Marcos passou por Guarani, São Bento e Noroeste até chegar ao Verdão em 1983, onde atuou por duas temporadas.

Em meio à passagem pelo Alviverde, o goleiro foi convocado e disputou um amistoso com a camisa da Seleção Brasileira. Depois, ainda defendeu o Grêmio antes de pendurou as chuteiras em 1986, aos 32 anos.