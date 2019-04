Ex-goleiro do Palmeiras discute com torcedor após ser chamado de frangueiro

Nesta sexta-feira, o ex-goleiro do Palmeiras, Bruno, discutiu com um torcedor alviverde nas redes sociais após ter sido ofendido. O ex-atleta, formado no Verdão e que defendeu o clube até 2015, reagiu após ter sido chamado de “fdp” e “frangueiro”.

“Coitado da gente que estava na arquibancada e teve que presenciar aquele frango absurdo. Conseguimos um feito que foi empatar lá e esse fdp me toma um franco ridículo. Foi patético ele olhando pra frente pensando onde ia sair jogando e a bola passando por baixo das pernas dele”, escreveu o torcedor.

“Primeiro, só empatou lá por minha causa (jogador da rodada naquele jogo); Segundo, a bola passo do meu lado e não por baixo; Terceiro e último, um pouco mais de respeito não faz mal a ninguém tá… Grande abraço”, respondeu o ex-goleiro.

A discussão seguiu no Twitter. O torcedor argumentou que Bruno recebia salários para fazer um “papelão” daqueles, enquanto o goleiro afirmou que permaneceu 18 anos no Palmeiras sem sequer ter empresário.

Revelado no Verdão, Bruno ficou no clube entre 1997 e 2015. Atualmente ele comenta partidas do futebol europeu em uma rede que transmite os jogos pela internet. Seu último clube foi o Fort Lauderdale Strikers, em 2017, equipe que teve Ronaldo Fenômeno como um dos donos, mas faliu.