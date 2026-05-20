Palmeiras terá volta de Allan e Emiliano Martínez titular contra o Cerro; veja escalações

O Palmeiras entra em campo na noite desta quarta-feira para enfrentar o Cerro Porteño-PAR, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

A equipe comandada por Abel Ferreira tem o retorno do meia Allan, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro, no domingo. O treinador decidiu fazer mudança na equipe e escalou o time com Emiliano Martínez titular no meio-campo, ao lado de Marlon Freitas e Andreas Pereira.

🟢⚪ Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Emiliano Martínez; Allan, Jhon Arias e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Benedetti (entorse no tornozelo direito), Felipe Anderson (lesão muscular na coxa esquerda) e Ramón Sosa (lesão no tornozelo esquerdo).

🔴🔵 Escalação do Cerro Porteño

Martín Arias; Fabrício Domínguez, Velázquez e Matías Pérez; Jorge Morel, Piris Da Motta, Cecilio Domínguez e Chaparro; Noguera, Klimowicz e Vegetti.

Técnico: Ariel Holan

Desfalques: Riveros, Giménez e Aguayo (lesionados)

Como chegam as equipes?

O Palmeiras entra em campo defendendo uma invencibilidade de 17 jogos na temporada, somando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. No último domingo, o time comandado por Abel Ferreira empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, na Arena Crefisa Barueri, pela 16ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, manteve-se na liderança da tabela, com 35 pontos, cinco a mais que o Flamengo.

Já na Libertadores, o Palmeiras lidera o Grupo F, com oito pontos conquiatados, apenas um a mais que o próprio Cerro Porteño. Assim, o Verdão entra em campo numa briga direta pela ponta da chave e pode carimbar a vaga nas oitavas de final em caso de triunfo, com uma rodada de antecedência.

Por sua vez, o Cerro Porteño vive sequência negativa no Campeonato Paraguaio. Desde a última vitória, em 4 de abril, empatou quatro jogos e perdeu dois. No entanto, figura no segundo lugar da tabela, com 39 pontos, cinco a menos que o líder Libertad.

Arbitragem de Palmeiras x Cerro Porteño