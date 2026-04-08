Abel repete Palmeiras, e Vitor Roque fica fora de estreia na Libertadores; veja escalações

O Palmeiras está escalado para sua estreia na Copa Libertadores, contra o Junior Barranquilla, da Colômbia. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL).

Sem maiores problemas para escalar o time, o técnico Abel Ferreira repetiu a escalação que venceu o Bahia no último domingo. Apesar de terem viajado com o restante do elenco, os atacantes Vitor Roque e Paulinho seguem como desfalques no Palmeiras.

Palmeiras e Junior Barranquilla estão no Grupo F, ao lado de Sporting Cristal-PER e Cerro Porteño-PAR.

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Jhon Arias, Allan e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Jefté (lesão na coxa direita), Vitor Roque (dores no tornozelo esquerdo) e Paulinho (recondicionamento físico).

Escalação do Junior Barranquilla

Mauro Silveira; Guerrero Gonzalez, Peña, Monzón e Yeison Suárez; Rios Henao, Jesús Rivas e Zamora; Rivera Garzon, Perez e Teófilo Gutiérrez.

Técnico: Alfredo Arias

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Como chegam as equipes?

O Junior Barranquilla tem três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos na Liga Colombiana. A equipe de Cartagena esteve em campo pela última vez na sexta-feira, quando foi derrotada por 2 a 1 pelo Deportivo Cali. São 17 jogos, oito vitórias, dois empates e sete derrotas.

O Palmeiras chega embalado por cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. No último domingo, venceu o Bahia por 2 a 1, fora de casa. Os comandados de Abel Ferreira, vice-campeões da Libertadores em 2025, participam pela 11ª vez seguida do torneio continental e vão em busca do tetra.

O Verdão soma, no ano, 22 jogos, 17 vitórias, dois empates e três derrotas no ano

Arbitragem de Junior Barranquilla x Palmeiras