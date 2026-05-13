Abel monta time alternativo para confirmar vaga nas oitavas da Copa do Brasil; veja escalações

O Palmeiras está escalado com diversas mudanças para o jogo desta quarta-feira, contra o Jacuipense, pela volta da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR). Abel Ferreira foi obrigado a mudar o time por conta de algumas lesões e aproveitou para preservar a maioria dos titulares.

Do último jogo, apenas Gustavo Gómez e Jefté começam jogando. Outros titulares estão à disposição no banco de reservas: Carlos Miguel, Marlon Freitas, Murilo, Giay, Jhon Arias, Flaco López e Sosa.

Escalação do Palmeiras

Marcelo Lomba; Khellven, Gustavo Gómez, Benedetti e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Erick Belé e Luighi.

Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Andreas Pereira (trauma na região lombar), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Arthur (transição física), Allan (mialgia na panturrilha esquerda) e Paulinho (preservado por controle de carga).

Escalação do Jacuipense-BA

Marcelo; Vicente F., Jhones e Railon; Ruan, Daniel, Gabriel P.; Thiaguinho Martins, William, Pedro Henrique e Thiaguinho.

Técnico: Rodrigo Ribeiro

Desfalques: Matheus Cabral (cirurgia no joelho), Guilherme Rend (cirurgia no joelho) e JP Talisca (suspenso).

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Situação do confronto

O Palmeiras entra em campo com a vaga encaminhada. Na ida, a equipe de Abel Ferreira venceu por 3 a 0, no Allianz Parque, com dois gols de Ramón Sosa e um de Felipe Anderson. Com isso, o Verdão joga apenas pelo empate ou pode até mesmo perder por dois gols de diferença.

O empate ou qualquer vitória do Palmeiras confirma o time paulista nas oitavas de final. O Jacuipense, para seguir vivo, precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para levar para os pênaltis ou por quatro ou mais para avançar de forma direta.

Arbitragem de Jacuipense x Palmeiras