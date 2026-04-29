Palmeiras tem retorno na zaga para enfrentar o Cerro Porteño na Libertadores; veja escalações

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Cerro Porteño pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.
Para esta partida, Murilo, que estava suspenso no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, volta a ficar à disposição e começa entre os titulares. Essa é a única mudança no time de Abel Ferreira em relação à escalação da equipe que venceu o Bragantino no domingo.
Escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Flaco López e Ramón Sosa.
Técnico: Abel Ferreira
- Desfalques: Vitor Roque (lesão no tornozelo esquerdo), Paulinho (recondicionamento físico) e Piquerez (cirurgia no tornozelo direito)
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— SE Palmeiras (@Palmeiras) April 29, 2026
Escalação do Cerro Porteño
Do lado do Cerro Porteño, comandado pelo técnico Ariel Holan, que já comandou o Santos, o goleiro Gatito Fernández começa no banco de reservas, enquanto o centroavante Pablo Vegetti, ex-Vasco, está entre os titulares.
Alexis Martin; Velázquez, Matías Pérez, Lucas Quintana e Chaparro; Fabricio Domínguez, Jorge Morel e Wilder Viera; Jonatan Torres, Rodrigo Gómez e Vegetti.
Técnico: Ariel Holan
Como chegam as equipes?
O Cerro Porteño vem de um empate por 1 a 1 com o Sportivo Ameliano, pela 17ª rodada do Campeonato Paraguaio. A equipe é a vice-líder na tabela do torneio, com 34 pontos conquistados, cinco a menos que o Olimpia, primeiro colocado. No último jogo da Libertadores, o clube venceu o Junior Barranquilla por 1 a 0, em casa.
Já o Palmeiras vive momento positivo no Brasileirão e lidera o torneio, com 32 pontos. A equipe de Abel Ferreira defende, na temporada, uma invencibilidade de 11 jogos e vem de vitória sobre o Bragantino. Em seu último compromisso pela Libertadores, venceu o Sporting Cristal por 2 a 1.
No torneio continental, o Verdão tem quatro pontos e ocupa a segunda posição do Grupo F, atrás do Sporting Cristal, que venceu o Junior Barranquilla na rodada e chegou a seis pontos. Já o Cerro é o terceiro colocado, com três pontos.
Arbitragem de Cerro Porteño x Palmeiras
- Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
- Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
- VAR: Antonio Garcia (URU)
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