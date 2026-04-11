Escalação: Vitor Roque treina e pode reforçar Palmeiras no Derby

O Palmeiras treinou na Academia de Futebol na manhã deste sábado e encerrou a preparação para o clássico contra o Corinthians, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Vitor Roque treinou com os companheiros no gramado e pode reforçar a equipe no clássico.

O camisa 9 se recupera de um trauma no tornozelo esquerdo e não entra em campo desde o dia 21 de março. Ele tem sido avaliado diariamente pela comissão técnica de Abel Ferreira.

Outro que também trabalhou em campo foi o atacante Paulinho. O jogador, que segue em processo de recondicionamento físico, ainda é tratado como dúvida.

Por outro lado, o Verdão tem três desfalques certos: Jhon Arias, suspenso, Piquerez, em recuperação de uma cirurgia no tornozelo direito, e Jefté, que trata uma lesão muscular na coxa direita.

Provável escalação do Palmeiras

Sendo assim, a provável escalação do Palmeiras para o Derby tem: Carlos Miguel; Giay, Gómez, Murilo e Arthur (Khellven); Andreas Pereira, Marlon Freitas, Allan e Mauricio; Sosa (Vitor Roque) e Flaco López.

Como foi o treino?

A manhã do elenco alviverde teve início com uma ativação na academia. Em seguida, os jogadores foram para o campo e trabalharam dinâmicas táticas, como transições, construções de jogadas, marcações e contra-ataques, entre outras. Além disso, houve um recreativo e uma atividade voltada à bolas aéreas, cobranças de falta e jogadas ensaiadas.

O Palmeiras é líder isolado do Brasileirão, com 25 pontos. O Verdão vem de um empate com o Junior Barranquilla, pela Libertadores, e defende uma invencibilidade de seis jogos.

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