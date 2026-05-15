Erick Belé revela conselhos de Felipe Anderson e celebra primeiro gol no profissional do Palmeiras

O meia-atacante Erick Belé viveu uma noite especial na última quarta-feira, na vitória do Palmeiras por 4 a 1 sobre o Jacuipense, no Estádio do Café, em Londrina (PR), pela quinta fase da Copa do Brasil. Titular na partida, o Cria da Academia balançou as redes pela primeira vez no profissional e celebrou o feito.

"Ontem foi um dia muito marcante, fiz meu primeiro gol como profissional e também conquistamos a classificação na Copa do Brasil. Estou muito feliz por isso. Eu cheguei ao vestiário e já mandei mensagem para a minha família. Agradeço a eles também por terem me ajudado até aqui. Foi uma vitória muito boa, controlamos a maior parte do jogo, fizemos os gols, e agora é manter isso", afirmou o jogador.

Erick Belé marcou o terceiro gol do Palmeiras no duelo contra o Jacuipense. Ele recebeu de Maurício, fez a finta e devolveu para Felipe Anderson. O camisa 7 enfiou passe para o garoto, que bateu na saída do goleiro e guardou.

"O Felipe Anderson me ajuda muito durante o jogo, me dá conselhos. O Mauricio também e o próprio capitão. É muito bom estar com eles jogando e agradeço muito. O ano de 2026 é muito bom para mim, venho treinando aqui no Profissional, estou ganhando oportunidade agora. É manter o foco e seguir trabalhando. Como o Abel fala: 'trabalhar e desfrutar'", disse.

Erick Belé chegou ao Palmeiras em 2018 e assinou seu primeiro contrato profissional em 2023, quando completou 16 anos. Em 2022, o meia-atacante foi o artilheiro do Paulista sub-15, com 19 gols marcados. Pelo sub-17, seguiu se destacando e marcou presença na Seleção Brasileira da categoria. Ele também soma convocações para a equipe nacional sub-20.

Ele estreou pelo time principal do Palmeiras em outubro de 2025, na vitória por 4 a 1 sobre o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, ele disputou seis jogos pela equipe de Abel Ferreira, quatro neste ano, sendo dois como titular. Embora seja presença frequente nos treinos e no banco durante os jogos da equipe profissional, ele ainda divide as atenções com o sub-20.

Com Belé à disposição, o Palmeiras já vira a chave e passa a focar no Campeonato Brasileiro novamente. O Verdão recebe o Cruzeiro neste sábado, às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 16ª rodada.

"Vamos confiantes para o jogo do Brasileirão, queremos manter a liderança. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória. A torcida é muito importante para nos ajudar dentro de campo", projetou o meia-atacante.

Com direito a presença ilustre, o treinamento de hoje teve recovery para os titulares do último jogo e trabalho de construções de jogadas, cruzamentos e finalizações para os demais atletas! 🐷⚽ ➤ https://t.co/Y3YId00UJV pic.twitter.com/aU50EqdbKN — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 14, 2026

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Cruzeiro (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 16/05 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Palmeiras x Cerro Porteño (quinta rodada da Libertadores)

Data e horário: 20/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)