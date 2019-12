Emprestado ao Junior Barranquilla, Borja publica agradecimento ao Palmeiras

Depois de três anos com desempenho abaixo da expectativa no Palmeiras, o atacante Borja foi emprestado para o Junior Barranquilla para o próximo ano. Nesta terça-feira, último dia de 2019, o colombiano publicou uma mensagem de agradecimento ao Verdão em suas redes sociais.

“Obrigado Palmeiras! Só tenho palavras de gratidão à família Palmeirense por esses 3 anos, juntos e pela mão de Deus alcançamos grandes objetivos! (Brasileirão 2018, Artilheiro Paulistas 2018, Artilheiro Libertadores 2018) Agradeço aos fãs, aos diretores, a toda a equipe do clube e a meus companheiros de equipe pelo apoio recebido!”, disse o jogador na legenda da publicação.

Além da mensagem, Borja postou um vídeo com alguns de seus gols durante a sua passagem pelo Palmeiras. No total, foram 36 marcados em 112 jogos com a camisa alviverde.

Contratado por R$ 32,8 milhões por 70% dos direitos econômicos em 2017, Borja foi o reforço mais caro da história do Palmeiras. Com contrato até 2021, será emprestado para o Junior Barranquilla durante a próxima temporada.

O time colombiano não precisou desembolsar dinheiro para ter Miguel Borja por empréstimo até o dia 31 de dezembro de 2020. Entretanto, o acordo com o Palmeiras envolve algumas exigências, entre elas a compra de 50% dos direitos econômicos caso o atleta marque 22 gols ou dispute 73% dos jogos.