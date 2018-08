Embalado, Palmeiras desafia Inter no dia do 104º aniversário

Pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas (de Brasília) deste domingo, dia em que completa 104 anos, o Palmeiras enfrenta o Internacional, no Estádio Beira-Rio. O time alviverde chega embalado, mas deve entrar em campo com uma formação alternativa para enfrentar um dos envolvidos na briga pela liderança.

Com a defesa intacta desde a saída do dispensado técnico Roger Machado, o Palmeiras defende em Porto Alegre uma sequência de oito partidas consecutivas sem sofrer gols. Neste período, o clube alviverde acumulou uma série de seis vitórias e mais dois empates.

O confronto no Beira-Rio é uma chance para o Palmeiras encurtar a diferença para um dos times que brigam pela liderança do Brasileiro. Ainda assim, a tendência é que Felipão poupe os principais titulares para na quinta-feira enfrentar o Cerro Porteño em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores.

“Todos os jogos são difíceis, independentemente da posição dos adversários. Os atletas vêm se dedicando muito em campo e é com esse espírito que vamos enfrentar o Inter. O jogo deve ser extremamente complicado, mas temos tudo para manter um bom nível”, projetou o atacante Willian.

O Inter pode assumir a liderança caso vença e o São Paulo tropece no Ceará. O técnico Odair Hellmann não terá os atacantes William Pottker (acúmulo de cartões) e Paolo Guerrero (liminar revogada). Por outro lado, Nico López e Jonatan Alvez, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Bahia, ficam à disposição.

Como pertencem ao Palmeiras, o lateral-direito Fabiano e o zagueiro Emerson Santos não podem atuar. Zeca, que entrou no segundo tempo do último jogo, deve começar. Rossi e Camilo têm chances de permanecerem entre os titulares. Ainda se recuperando de um desconforto muscular, D´Alessandro passará por uma reavaliação médica.

“Precisamos pensar jogo a jogo, temos muitas rodadas pela frente. O campeonato não vai se decidir no próximo jogo, mas devemos manter a mesma pegada. No Brasileirão, não pode vacilar, porque é muito difícil”, disse o zagueiro Victor Cuesta, que deve jogar para cerca de 45 mil torcedores no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X PALMEIRAS

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre-RS

Data: 26 de agosto de 2018, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Bruno de Araújo

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique de Souza

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick e Camilo, Nico López e Jonatan Alvez (Rossi)

Técnico: Odair Hellmann

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Luan e Victor Luis; Thiago Santos, Jean e Lucas Lima; Artur, Hyoran e Deyverson

Técnico: Luiz Felipe Scolari