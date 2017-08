Embalado, Cuca vê triunfo merecido sobre o Botafogo no RJ

A vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, alcançada na noite desta quarta-feira, deixa o Palmeiras há cinco rodadas sem derrota no Campeonato Brasileiro. Com seu time embalado no torneio nacional, o técnico Cuca considerou justo o triunfo no Estádio Nilton Santos.

Superior durante o primeiro tempo, o Palmeiras saiu na frente com um gol contra marcado por Igor Rabello nos acréscimos. Em posição de impedimento, Rodrigo Pimpão empatou para o Botafogo no etapa complementar, mas Deyverson definiu o resultado final.

“Minha avaliação é que soubemos jogar. Quando você sai na frente, é natural que o adversário venha para cima. Tivemos uma sequência de erros e o Botafogo aproveitou. Depois, retomamos o jogo. Acho que, de uma maneira geral, foi uma vitória merecida”, declarou Cuca.

Após o gol de Rodrigo Pimpão, na tentativa de recuperar a vantagem no marcador, o técnico resolveu mexer. Depois de trocar Keno por Raphael Veiga, ele tirou Bruno Henrique para colocar Zé Roberto e ainda promoveu a entrada de Borja no lugar de Roger Guedes.

“A entrada do Zé para fazer uma dobradinha com o Egídio na marcação e no apoio foi boa. Dali saiu a jogada do gol”, citou Cuca. “De repente, o jogo está encaixado para o adversário e, com alguma mudança, você descobre o espaço ou uma jogada nova”, declarou.

Invicto contra Vitória (4 x 2), Flamengo (2 x 2), Sport (2 x 0), Avaí (2 x 0) e Botafogo (2 x 1), o Palmeiras marcou 13 dos últimos 15 pontos possíveis no Campeonato Brasileiro. Com 32 pontos, o time alviverde ocupa a quarta colocação do torneio nacional.

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália, o Palmeiras encara o Atlético-PR, pela última rodada do primeiro turno. Diante do rival paranaense, pensando nas oitavas de final da Copa Libertadores, Cuca planeja escalar um time reserva.