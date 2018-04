Em véspera de Liberta, Moisés admite: “Impossível esquecer o Derby”

Nesta terça-feira, o Palmeiras encara o Allianza Lima, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O principal assunto na entrevista coletiva de Moisés, na véspera do duelo, porém, foi a decisão do Campeonato Paulista do próximo domingo, contra o Corinthians.

“Sinceramente, não tem como (esquecer o Derby). Vamos jogar uma final no domingo. Se eu falar que deixei esse jogo de lado totalmente para pensar na Libertadores, estaria mentindo”, disse o camisa 10.

“Mas somos profissionais e temos capacidade para diferenciar momentos. A gente sabe que o jogo contra o Alianza Lima é importante. Deixamos claro no início do ano que não iríamos priorizar competições. A Libertadores é um campeonato muito importante, torcedores e nós jogadores temos esse sonho de conquista. Quando começa a se preparar, deixa um pouco de lado o pensamento da final e foca no Alianza Lima. Não vai atrapalhar em nada, estamos preparados”, completou.

Mesmo garantindo foco no time peruano, Moisés ainda se contradisse quando perguntado se preferia que a partida dessa terça-feira acontecesse apenas após a grande final do Estadual, em que o Verdão tem a vantagem do empate.

“Não sei te falar, conversei isso com minha esposa. Se não tivesse esse jogo no meio de semana, claro que para descanso seria melhor. Mas ficaríamos pensando sete dias só no jogo de domingo, a semana demoraria a passar. Você esquece um pouco a final, pensa em outro adversário. A partir de quarta-feira, você volta a pensar 100% na decisão. Sinceramente, não sei falar se preferia não ter ou ter. Eu, particularmente, prefiro que tenha. Porque você para de pensar um pouco na decisão, a semana fica mais curta”.