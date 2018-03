Em vantagem, Palmeiras recebe o Santos em duelo por vaga na final

O clássico entre Palmeiras e Santos decidirá quem será o primeiro finalista do Campeonato Paulista nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), em jogo de volta da semifinal do Estadual no Pacaembu. Na ida, vitória alviverde pelo placar mínimo, com gol de Willian, e grande atuação de Jailson.

A tarefa dos santistas promete ser complicada não apenas pelo adversário em si, mas pela ótima fase da ‘defesa que ninguém passa’. No jogo de ida, com o triunfo por 1 a 0, o Palmeiras chegou a cinco partidas consecutivas sem sofrer gols. A última vez que havia conseguido o feito foi em 2008, justamente na campanha de seu último título estadual.

“Temos uma vantagem. Foi um placar mínimo, mas garante uma vantagem. Mas vimos que o Santos não desiste em nenhum momento. Conseguimos segurar bastante. É 50%, o caminho andou a metade, mas a outra metade pode ser determinante”, afirmou o técnico Roger Machado.

Outro ponto a ser comemorado pelos alviverdes é a vantagem do empate e a perspectiva tática que isso dá. A equipe palestrina está visivelmente cansada fisicamente e, pela primeira vez sob o comando de Roger Machado, não precisará propor o jogo, o que, em teoria, desgastaria menos os palmeirenses por não precisarem exercer a já falada ‘marcação pressão’.

Mesmo assim, o discurso dos atletas aponta para uma equipe ainda com postura ofensiva em campo. Ao contrário do último sábado, a partida desta terça-feira terá o Pacaembu lotado apenas com palmeirenses. Mais de 26 mil ingressos já foram vendidos.

“No primeiro jogo, a gente já conseguiu se impor mesmo com a torcida deles. Com o estádio cheio de palmeirenses, vamos manter a mesma postura”, disse o atacante Keno.

Em jejum de cinco jogos, Gabigol aposta na repetição do segundo tempo da partida de ida para o Santos se classificar. O camisa 10 espera por um duelo tático no Pacaembu.

“Temos que fazer o que fizemos no segundo tempo desde o começo. Será um jogo complicado. Temos que fazer um gol e se precaver para não tomar outro gol. Vai ser jogo tático, de inteligência, de saber o momento de atacar, defender, ter ou não a bola, e aproveitar as oportunidades da melhor forma possível. Teremos chances de fazer gol. Esperamos aproveitar essas oportunidades”, projetou Gabriel.

Para avançar no tempo normal, o Santos precisa vencer o Palmeiras por dois gols de diferença. Uma vitória por um gol de saldo levaria a decisão para os pênaltis.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x SANTOS

Local: Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 27 de março de 2018, terça-feira

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza

Assistentes: Herman Brumel Vani e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

PALMEIRAS: Jailson; Tchê Tchê (Marcos Rocha), Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis (Diogo Barbosa); Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Keno e Willian

Técnico: Roger Machado

SANTOS: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Alison; Eduardo Sasha, Renato, Arthur Gomes (Jean Mota, Diogo Vitor, Vitor Bueno ou Vecchio) e Rodrygo; Gabigol

Técnico: Jair Ventura