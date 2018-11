Em Londrina, Bruno Henrique volta à sua ‘casa’ buscando título brasileiro

O Palmeiras encara o Paraná neste domingo quase em campo neutro, já que o Tricolor transferiu seu mando para o Estádio do Café, em Londrina, reduto de torcedores alviverdes. Mas para o volante Bruno Henrique, o duelo será praticamente ‘em casa’.

Natural de Apucarana, no Paraná, cidade vizinha à Londrina, Bruno Henrique comemorou no estado seus primeiros títulos como jogador profissional, os Campeonatos Paranaense do Interior de 2010 e 2013, por Irati e Londrina, respetivamente.

“Será especial poder voltar a jogar no Estádio do Café. Creio que estou vivendo a melhor temporada da minha carreira e tudo isso só está acontecendo porque o Irati e o Londrina abriram as portas para mim há alguns anos. Fico contente por tudo o que já passei no futebol e agora espero conseguir mais uma vitória para ficar ainda mais próximo desse título pelo Palmeiras”, ressaltou.

O volante do Verdão não atua no Estádio do Café desde o amistoso do Tubarão contra o São Paulo, no dia 22 de maio de 2013. Cinco anos e meio depois, Bruno Henrique volta ao palco a jogar no local com um status bem diferente.

O camisa 19 é um dos principais destaques do Palmeiras na temporada, capitão da equipe e está próximo de levantar a taça de campeão Brasileiro pela segunda vez na carreira (foi campeão em 2015). Com 15 gols na temporada ele é peça fundamental na equipe de Luiz Felipe Scolari e o volante com mais bolas nas redes no Brasil este ano.