“Em evolução”, Bruno Henrique comemora primeiro gol no Palmeiras

O volante Bruno Henrique precisou de seis partidas para marcar seu primeiro gol com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Satisfeito, o jogador festejou o feito alcançado na vitória por 2 a 0 contra o Sport, enquanto o técnico Cuca pediu calma ao falar sobre sua adaptação.

“O Bruno entrou em um processo acelerado de estreia. Ele vinha de férias e entrou para nos ajudar quando estávamos com muitos jogadores machucados. Ainda não está jogando na condição ideal, mas vem evoluindo e precisamos ter paciência. Não é só volante. Chega na área e trabalha como se fosse um meia”, disse Cuca.

O jogador, alinhado com o pensamento de seu técnico, sente a própria evolução após desembarcar no Palmeiras procedente do Palermo, da Itália. “Cheguei e tive pouco tempo de treinar para entrar no ritmo. Agora que vamos ganhando mais corpo”, afirmou.

Em seu primeiro gol pelo Palmeiras, anotado na Arena Pernambuco, Bruno Henrique usou a cabeça para completar escanteio cobrado por Egídio pelo lado direito e acabou encobrindo o goleiro Agenor. O volante ainda lançou para Keno ampliar a vantagem alviverde no domingo.

“O gol foi um pouco de sorte. É difícil cabecear aquela bola e tentei desviar para a segunda trave. Deu sorte e entrou. Fico feliz pelo gol, meu primeiro com a camisa do Palmeiras. Espero que seja o primeiro de muitos. Pela assistência, também”, afirmou Bruno Henrique, orgulhoso pela atuação da equipe contra o Sport.

“O time fez um jogo muito bom. No primeiro tempo, teve duas ou três chances e marcou os gols. No segundo, jogou de forma muito consistente. Estávamos cobrando isso: não levar gol. O segundo tempo foi fundamental nisso. O time atuou com muita maturidade para sair com a vitória”, afirmou.

Com a vitória sobre o Sport, o Palmeiras chegou aos 26 pontos e assumiu a quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Sem Bruno Henrique, fora da lista de inscritos da Copa do Brasil, o time alviverde encara o Cruzeiro às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Mineirão.