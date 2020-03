Titulares descansam e reservas do Palmeiras treinam na Academia

O elenco do Palmeiras foi dividido neste domingo, um dia depois do confronto com o Santos, pelo Campeonato Paulista. Enquanto os titulares ganharam folga do técnico Vanderlei Luxemburgo, os reservas trabalharam nas dependências da Academia de Futebol.

Os jogadores que participaram de pelo menos 45 minutos do empate contra o Santos no Estádio do Pacaembu descansaram neste domingo. Com alguns atletas das categorias de base, utilizados para completar a atividade, os outros treinaram no período da manhã.

Após o clássico pelo torneio estadual, o Palmeiras foca a estreia pela cobiçada Copa Libertadores. Às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo entra em campo para enfrentar o Tigre, pelo Grupo B, na Argentina.

A partir das 10 horas desta segunda-feira, em atividade aberta à imprensa, o Palmeiras realiza na Academia de Futebol seu último treinamento no Brasil antes da viagem para a estreia na Copa Libertadores. A chegada da delegação ao hotel que servirá de concentração em Buenos está prevista para as 21h45.

