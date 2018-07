Em alta, Hyoran pega Santos em primeiro clássico como titular

Confira este e outros vídeos em

Em seu compromisso inicial após a Copa do Mundo da Rússia, o Palmeiras enfrenta o Santos às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio do Pacaembu. O duelo, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, marca a primeira exibição de Hyoran como titular do clube alviverde em um clássico.

Em 2017, o meia disputou apenas sete partidas, todas vindo do banco de reservas. Em 2018, já são 15 jogos, oito como titular. No primeiro duelo desde o início contra um dos três grandes de São Paulo, ele formará a linha ofensiva ao lado de Gustavo Scarpa e Willian.

“É um jogo grande, bom de jogar, em que a adrenalina vai lá em cima. Todo atleta quer disputar partidas assim, que fazem o torcedor ficar ligado. Sabemos da dificuldade e da qualidade do Santos. Respeitamos muito, mas vamos tentar fazer nosso jogo para buscar a vitória e dar alegria à torcida”, avisou Hyoran à TV Gazeta.

Embora ainda não tenha começado um clássico, Hyoran já balançou as redes de um rival. Após substituir Guerra no segundo tempo, o meia anotou seu primeiro gol pelo Palmeiras ao fechar a goleada por 4 a 2 sobre o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro 2017, no Allianz Parque.

Hyoran ganhou terreno nos últimos jogos antes da pausa para a Copa do Mundo e se destacou durante a excursão do Palmeiras pela América Central. Escalado como titular nos três amistosos, ele marcou um gol diante do Árabe Unido e três contra a Liga Alajuelense.

Em alta, o meia de 25 anos de idade pode ganhar ainda mais espaço com o técnico Roger Machado durante o segundo semestre, uma vez que o Palmeiras negociou o atacante Keno. Por outro lado, terá a concorrência de Gustavo Scarpa, em condições de jogar após imbróglio jurídico com o Fluminense.

Suspensos, Jailson, Luan, Moisés e Dudu estão fora do clássico contra o Santos. Assim, o time comandado por Roger Machado entrará em campo com Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Hyoran e Willian.