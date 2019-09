Em 1960, Palmeiras venceu o Fortaleza e conquistou seu primeiro título nacional

O Palmeiras visita o Fortaleza, neste domingo, às 16h, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Mano Menezes vive boa fase na competição e busca derrotar o time cearense fora de casa pela segunda vez na história. A única vez que o Verdão triunfou nos domínios do Leão do Pici foi em 1960, na final da Taça Brasil.

Na ocasião, o Palmeiras visitou o Fortaleza no primeiro jogo da grande decisão do campeonato. No Estádio Presidente Vargas, o Alviverde saiu vencedor por 3 a 1 e abriu vantagem considerável na final. Em menos de 20 minutos, o Verdão marcou três gols, com dois de Romeiro e um de Humberto. Na segunda etapa, Benedito ainda descontou para os mandantes, mas a equipe comandada por Oswaldo Brandão voltou a São Paulo tranquila para decidir no Pacaembu.

O jogo de volta foi dominado do início ao fim pelo Palmeiras e terminou com uma goleada impiedosa do time paulista: 8 a 2. Os gols do Verdão foram marcados por Zequinha, Chinesinho (duas vezes), Romeiro, Julinho, Cruz (duas vezes) e Humberto. Charuto fez os dois do Fortaleza no Pacaembu.

Com os dois triunfos nas finais, o Palmeiras conquistou a competição de maneira invicta. O Alviverde entrou direto na semifinal, pelo fato da Seleção Paulista ter sido campeã do Campeonato Brasileiro de Seleções de 1959. Antes de enfrentar o Fortaleza, o Verdão empatou em 0 a 0 com o Fluminense em São Paulo e venceu o Tricolor das Laranjeiras por 1 a 0 no Maracanã.

Em 2010, a CBF homologou os títulos nacionais de 1959 a 1970 e, dessa forma, a Taça Brasil passou a ser considerada como Campeonato Brasileiro, assim como o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Portanto, com a inclusão de quatro títulos (1960, 1967 – duas vezes – e 1969) antes do início dos pontos corridos, o Palmeiras soma dez títulos do Campeonato Brasileiro no momento.

Ao todo, o Verdão já visitou o Fortaleza seis vezes na história, com apenas uma vitória, quatro empates e uma derrota. O último confronto entre as duas equipes no Ceará aconteceu em 2006, pelo Campeonato Brasileiro, e terminou empatado em 0 a 0.

Palmeiras e Fortaleza se enfrentaram em abril de 2019, na primeira rodada do Brasileirão. No Allianz Parque, o Verdão goleou a equipe então comandada por Rogério Ceni por 4 a 0. Os gols foram marcados por Marcos Rocha, Bruno Henrique e Zé Rafael, duas vezes.

No momento, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos somados. A equipe de Mano Menezes vem de três vitórias consecutivas. Enquanto isso, o Fortaleza está na 14ª colocação, com 22 pontos, quatro a mais do que o Cruzeiro, primeiro time da zona de rebaixamento.

Especial para a Gazeta Esportiva*