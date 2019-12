Elenco recheado e pressão; Relembre a primeira passagem de Luxemburgo no Palmeiras

Escolhido para comandar o Palmeiras em 2020, Vanderlei Luxemburgo trabalhou no clube em outras quatro oportunidades, passando por dificuldades e exigências diferentes. Na primeira vez que esteve à frente do Verdão, em 1993, o treinador chegou em um ambiente marcado pela pressão por títulos e um elenco estrelado, situação que se assemelha com a atual.

Luxemburgo foi contratado pelo Palmeiras no início de 1993, quando o Campeonato Paulista já estava em andamento. Na ocasião, o clube tinha acabado de demitir o técnico Otacílio Gonçalves. Havia uma grande pressão por parte da torcida, pois o Alviverde vivia uma seca de títulos de 16 anos.

Mesmo com o ambiente conturbado, o Verdão contava com nomes importantes no elenco, como Edmundo, Zinho, Evair, César Sampaio e Mazinho. A equipe foi campeã do Paulistão, batendo o arquirrival Corinthians na decisão.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A temporada do Palmeiras seguiu vitoriosa, com Vanderlei Luxemburgo conduzindo a equipe aos títulos do Rio-São Paulo e do Campeonato Brasileiro.

Os triunfos fizeram com que Luxa seguisse no comando do Palmeiras em 1994, e os resultados continuaram positivos. O Alviverde conquistou novamente o Campeonato Paulista e o Brasileirão.

O cenário de pressão por títulos e elenco caro é parecido com a atual situação do Palmeiras. Apesar de não haver o jejum, há uma forte cobrança dos torcedores. A expectativa do Verdão para 2020 é que a equipe volte a protagonizar as grandes competições, algo que foi feito pelo Flamengo em 2019.