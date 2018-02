Elenco do Palmeiras teve conversa após o Derby: “Faltou se esgotar”

Está mais do que comprovado que o Derby não é um jogo qualquer e a derrota do Palmeiras no clássico de sábado, em Itaquera, teve repercussões entre o elenco. O grupo de jogadores se reuniu na segunda-feira, antes do treino na Academia de Futebol, para discutir o que causou a derrota e a má atuação diante do maior rival.

“Tivemos conversa entre nós, cada um expõe o que achou do jogo. Ali dentro a gente tem que se cobrar e falar abertamente o que aconteceu. Claro que aqui não podemos falar o que pensamos, porque vão começar a especular além do que foi falado. Por isso tivemos o momento para cada um falar o que viu, o que acha que pode melhorar, o que errou, tocar para frente. Tivemos uma conversa bem produtiva. Todos atentos e magoados pela derrota”, revelou o meia Moisés.

O camisa 10 do Palmeiras foi cuidadoso em todo seu discurso na entrevista coletiva desta terça-feira, mas, mesmo sem ter entrado em campo, não fugiu à responsabilidade da derrota. Na avaliação de alguns dos atletas, inclusive, o rival se doou mais em campo em Itaquera.

“Não é que faltou vontade, você nunca entra em campo sem isso. Só que tem momentos que 100% de vontade não vai adiantar, tem que ir além, se esgotar, colocar para fora. Talvez tenha faltado um pouco disso e foi conversado. Sabemos que precisamos melhorar em algumas situações. Vamos melhorar, porque é um grupo que se cobra bastante”.

“Ficamos inconformados, porque um elenco como o que o Palmeiras tem precisa sempre estar vencendo. Mesmo quando ganha sem futebol qualificado, tem que ficar chateado pela qualidade que nós temos. É claro que contra o Corinthians não jogamos bem, todos estão cientes, mas antes não fazíamos partidas ruins ou horríveis. Se não estávamos no melhor nível, estávamos apresentando um futebol digno de elogio de praticamente todos. Quando não for possível jogar bem e ganhar, que a gente ganhe. Queremos dar uma resposta não só para torcedor e imprensa, mas para nós também”, finalizou.

