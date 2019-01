Elenco do Galvez visita Allianz e emociona Weverton na Academia

Algoz do Galvez na terceira fase da Copa São Paulo, o Palmeiras proporcionou uma experiência inusitada aos adversários nesta segunda-feira. A convite do clube alviverde, os jovens do time acreano conheceram o Allianz Parque e emocionaram o goleiro Weverton na Academia de Futebol.

Como não imaginava passar da etapa classificatória da Copa São Paulo, o Galvez precisou cancelar as passagens compradas inicialmente ao avançar à segunda fase. Em entrevista ao Sportv, o técnico Oziel Moreira revelou que o clube não tinha condições financeiras para retornar ao Acre.

O Palmeiras, sensibilizado pela situação do modesto Galvez, resolveu bancar as passagens da delegação de volta ao estado da região norte. Além de convidar os garotos para visitar o Allianz Parque e a Academia de Futebol, o clube alviverde ofereceu bolas e chuteiras.

No moderno centro de treinamento do Palmeiras, os jogadores tiveram contato com o goleiro Weverton, nascido em Rio Branco. Ídolo no Acre, o jogador passou parte das férias em sua cidade natal e, inclusive, utilizou as instalações do Atlético-AC para manter a forma.

“É emocionante para mim, porque me vejo em cada um deles. Eu vivi tudo isso, vim de lá dessa forma também. A gente veio buscar um sonho, não viemos aqui para passear nem para saber se São Paulo é bonito ou feio. Vocês já viram que é possível”, incentivou Weverton, que disputou duas edições da Copinha, à TV Palmeiras.

Com o triunfo sobre o Galvez, o Palmeiras garantiu presenças na oitavas de final fa Copa São Paulo. Às 21h45 (de Brasília) desta terça-feira, na Arena Capivari, o time alviverde entra em campo para enfrentar o Figueirense em busca de uma vaga nas quartas.