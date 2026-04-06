Joia do Pameiras minimiza assédio europeu e se inspira em Endrick e Estêvão

Eduardo Conceição é uma das principais promessas da base do Palmeiras. O atacante vem se destacando nos torneios sub-17 e já estreou na Copinha deste ano pela equipe sub-20, aos 16 anos.

Apesar da pouca idade, a fama de Eduardo já ganhou proporções internacionais. O jovem foi tema de reportagens em jornais espanhóis e ingleses, além de despertar o interesse de clubes europeus. Em entrevista ao jornal AS, da Espanha, Conceição falou sobre a exposição precoce.

"A pressão é algo natural na vida de qualquer jogador do Palmeiras. Estamos acostumados a lidar com ela desde jovens. Minha família me ajuda muito nesse sentido. Eles sempre me lembram da importância de manter os pés no chão", disse o atacante.

Em seguida, o garoto afirmou que evita acompanhar notícias sobre si e prefere se manter afastado de especulações envolvendo outros clubes. Depois, comentou sobre seu momento no Palmeiras.

"Sou muito grato ao Palmeiras. Tudo o que sou como atleta devo ao trabalho que o clube vem realizando desde que cheguei. Saber que sou valorizado pelo que faço em campo me deixa muito feliz. É uma motivação extra para continuar melhorando a cada dia".

Os ídolos de Eduardo

Recentemente, a base alviverde tem revelado grandes talentos. Endrick e Estêvão são exemplos recentes desse sucesso, e Eduardo se diz fã da dupla.

"Endrick e Estêvão são uma grande inspiração para todas as crianças como eu, que lutam para realizar seus sonhos. Não tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, mas acompanhei suas carreiras e espero um dia fazer o mesmo pelo Palmeiras, como eles fizeram", afirmou o jovem, que apontou seu favorito: "Meu maior ídolo é o Endrick. O que ele fez pelo Palmeiras foi único. Claro, é impossível não mencionar o Neymar. Ele é o ídolo de toda uma geração. Também me inspiro muito no Estêvão, até por causa dos nossos estilos de jogo parecidos. Já aprendi muito com o futebol dele", completou.

Comparações

Eduardo também abordou as comparações, comuns entre jovens da base.

"Todo mundo que está começando precisa se acostumar com comparações. É incrível ser comparado a jogadores de grande sucesso que admiro, mas meu objetivo é trilhar meu próprio caminho, mostrar quem é Eduardo para o Brasil e para o mundo", disse.

Atualmente disputando o Campeonato Sul-Americano Sub-17 com a Seleção Brasileira, o atacante também comentou sobre a possibilidade de atuar pela equipe principal no futuro.

"Ainda é muito cedo para falar sobre a seleção principal, mas é claro que é o sonho de todo jogador. Tive a sorte de ser convocado para o Campeonato Sul-Americano Sub-17, que acontece em abril. Vou dar tudo de mim para mostrar o mesmo estilo de jogo que apresentei no Palmeiras. Depois disso, vou trabalhar para continuar evoluindo e, no futuro, ter uma chance na Seleção Sub-20. É um passo de cada vez", finalizou.

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