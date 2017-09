Edu Dracena vê Palmeiras em evolução com novo esquema de Cuca

Com diferentes alternativas para escalar o Palmeiras, o técnico Cuca apostou em um esquema 4-4-2 nos últimos dois confrontos pelo Campeonato Brasileiro. O experiente zagueiro Edu Dracena, titular em ambos, gostou da mudança e sentiu a equipe em evolução.

Na goleada por 4 a 2 sobre o São Paulo, Cuca escalou apenas Willian e Deyverson no ataque para reforçar o meio com Bruno Henrique, Tchê Tchê, Moisés e Guerra. No empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG, Jean ganhou a posição de Bruno Henrique entre os titulares.

“Desde o jogo contra o São Paulo, o Cuca optou por um esquema e, na minha opinião, o time evoluiu. Vem jogando da forma que todos gostaríamos. A decisão de mantê-lo ou não é do nosso treinador, mas é mais uma opção que ele tem dentro do elenco para o restante do campeonato”, afirmou Dracena.

No novo meio de campo armado pelo técnico Cuca, o principal trunfo é a presença do versátil Moisés. Vítima de uma grave lesão no joelho em fevereiro, ele retornou aos gramados em agosto e, desde então, vem evoluindo ao lado do próprio Palmeiras.

“Nos últimos jogos, estamos atuando de uma maneira diferente em relação ao ano passado e o time vem se dando bem. Isso é bacana, porque, quando você muda as peças, requer um período de adaptação. O tempo para treinar e aprimorar a parte tática está sendo bom”, afirmou Dracena.

Com 37 pontos ganhos, o Palmeiras ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro e coloca à prova seu novo esquema tático às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, contra o Coritiba. Como o Palestra Itália estará indisponível, o jogo será realizado no Pacaembu.

O zagueiro Luan e o atacante Willian, expulsos no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, são desfalques certos para o técnico Cuca. Na zaga, a tendência é que Juninho comece ao lado de Edu Dracena, enquanto no ataque Dudu pode retomar a condição de titular.