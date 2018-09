Edu Dracena ressalta importância de Felipão para o bom ambiente no Palmeiras

O Palmeiras vive excelente fase. A equipe segue viva nas três competições que disputa – Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores – e não sabe o que é perder no Brasileirão há sete rodadas. O ambiente no Verdão, portanto, não poderia ser melhor. E segundo o zagueiro Edu Dracena, muito disso se deve à chegada de Luiz Felipe Scolari.

“Claro que com as vitórias, o ambiente fica bom. Mas com a presença do Felipão, isso ficou mais leve. Um treinador do calibre dele, no futebol mundial, o respeito que todo mundo tem por ele, um treinador que tem uma história muita bonita no clube… Isso faz com que ele passe muita coisa para gente, que outros não passavam. E isso facilita o bom ambiente”, destacou o zagueiro de 37 anos em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Edu exaltou também a boa fase da equipe, mas entende que todos devem estar preparados para saber lidar com qualquer situação. “É normal que a gente passe por algumas turbulências. Esperamos que não, claro. Mas quando acontecer, tem que ser da mesma forma de hoje, acreditando no companheiro. Mas o futebol é dinâmico, e por isso temos que aproveitar os momentos bons”, pontuou.

“Então a gente tem que se apegar ao momento de hoje. O momento do Palmeiras é muito bom. A gente tem que estar preparado para todas as circunstancias e encarar de frente. Passamos muito bem pelo mês de agosto. Quem sabe, podemos passar pelo mês de setembro da mesma forma. Quem sabe chegar em dezembro e poder alcançar todos os nossos objetivos”, completou.

O Palmeiras inicia agora uma sequência de três jogos consecutivos em casa, e espera conseguir manter a boa fase sob comando de Felipão. O primeiro duelo diante de sua torcida é diante do Atlético-PR já nesta quarta-feira, e a bola rola às 21h (de Brasília), em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

