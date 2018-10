Edu Bala visita jogadores do Palmeiras em treinamento desta terça-feira

Nesta terça-feira, o primeiro treino do Palmeiras após a vitória diante do Grêmio, realizado na Academia de Futebol da Barra Funda, foi marcado por descontração tanto dos jogadores como da comissão técnica. Isso porque, além da ótima fase, o grupo alviverde teve uma ilustre companhia, já que a atividade teve a presença de Edu Bala, histórico jogador do Verdão.

Atualmente com 69 anos (curiosamente a mesma idade do técnico Luiz Felipe Scolari), Edu Bala é um dos grandes nomes da história do Palmeiras e se destacou por fazer parte da segunda “academia”. Em quase dez anos pelo clube, já que defendeu as cores do Verdão de 1969 e 1977, o atacante conquistou três Campeonatos Brasileiros – 1969, 1972 e 1973 – e atuou por mais de 400 partidas com a camisa do time alviverde.

Assim que chegou, Edu Bala foi até Felipão e ficou conversando por um bom tempo com o treinador palmeirense, em um papo descontraído. Logo depois, alguns jogadores foram cumprimentar o ídolo do Verdão, entre eles o atacante Dudu, o zagueiro Edu Dracena e o meia Lucas Lima.

No treinamento desta terça-feira, o destaque ficou por conta do atacante Artur, que apareceu pela primeira vez no gramado após a lesão que teve no braço direito, no fim do mês passado, antes do jogo diante do Cruzeiro pela Copa do Brasil. O jovem atleta chegou um pouco depois do grupo de atletas e não participou do aquecimento inicial, pois foi conversar diretamente com Felipão e os auxiliares técnicos, que apenas observavam a atividade.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Além disso, a atividade de hoje foi marcado pela descontração e o clima amigável no elenco do Palmeiras, ainda mais após o meia Lucas Lima e o zagueiro Luan caírem no chão ao errarem a execução de um dos exercícios durante o aquecimento. O tombo não foi perdoado pelos companheiros de equipe, que caíram na gargalhada.

No próximo domingo, o Palmeiras recebe o Ceará, partida válida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro, e uma vitória pode deixar a equipe ainda mai confortável na liderança do principal torneio nacional. Com 59 pontos, o Verdão está três pontos na frente do Internacional, segundo colocado, e quatro do Flamengo, terceiro lugar.

* Especial para a Gazeta Esportiva