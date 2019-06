Ederson veste camisa do Palmeiras, mas torcida não se anima: “Seria a quarta opção no gol”

Uma foto do goleiro Ederson, da Seleção Brasileira, usando o uniforme do Palmeiras viralizou nas redes sociais nas últimas horas. A torcida palestrina, porém, mostrou pouca empolgação com o ato, que em tom de brincadeira, foi interpretado como uma possibilidade de o atleta do Manchester City se transferir para o Alviverde.

“Só não falo para vir para o Verdão porque já temos 3 monstros”, escreveu um torcedor. “Bom reserva pro Weverton”, “Seria um ótimo 4° goleiro pra o Palmeiras”, “Vem jogar aqui, craque, digo, vem ser campeão aqui”, foram algumas das mensagens.

Weverton, Fernando Prass e Jailson são os atuais goleiros do Palmeiras. Cada um deles venceu um título nacional sendo figura fundamental – Prass foi protagonista na Copa do Brasil 2015, Jailson no Brasileirão de 2016 e Weverton no Brasileiro de 2018.

Vale lembrar que Fernando Prass e Jailson renovaram seus contratos ao final da última temporada, mas os novos vínculos se encerram no próximo mês de dezembro. O primeiro soma 40 anos e 271 jogos pelo clube, enquanto o segundo tem 37 anos e 74 partidas.