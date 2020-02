Dudu vai completar marca inédita no Palmeiras neste século; confira

Jogador do elenco com mais partidas no Palmeiras, Dudu está perto de completar uma marca significativa no Verdão. Se entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Guarani no Allianz Parque, o atacante fará sua 300ª partida com a camisa alviverde e se tornará o primeiro atleta de linha no século a alcançar a marca.

Desde 2015 no Palmeiras, o camisa 7 soma 299 aparições pelo clube, com dois títulos do Campeonato Brasileiro (2016 e 2018) e um de Copa do Brasil (2015). O atacante também o artilheiro do Verdão no século, com 69 tentos, contra 54 do Vagner Love.

Neste século, apenas um jogador fez 300 partidas pelo Alviverde: o goleiro Sérgio. O arqueiro completou a marca em 2005 e terminou sua carreira com 333 aparições no clube. O último atleta de linha a bater o número foi Cesar Sampaio, em maio de 2000. Em novembro do mesmo ano, o volante Galeano completou 400 jogos pelo Palmeiras.

Nesta quinta-feira, o Palmeiras encara o Guarani pela abertura da 7ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 21h30 no Allianz Parque e vale a liderança provisória do grupo B.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Novo desafio

Depois de completar 300 jogos, Dudu seguirá em busca de outra marca no Verdão. O atacante vai atrás de Marcos para se tornar o jogador com mais aparições no século pelo Palmeiras. De 2001 até 2011, o goleiro disputou 392 partidas com a camisa alviverde.