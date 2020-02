Dudu tira sarro de queda corintiana e Marcos cita “bi da pré”

Ver essa foto no Instagram Relaxa, falar que é bi hoje em dia tá na moda! 😂👍🙏 Uma publicação compartilhada por MARCOS (@marcosgoleiro_12) em 12 de Fev, 2020 às 6:53 PST



O Corinthians acabou eliminado ainda na etapa seletiva da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira. Após a queda contra o paraguaio Guaraní na arena de Itaquera, o atacante Dudu tirou sarro por meio das redes sociais e o ex-goleiro Marcos, mais um ídolo palmeirense, foi irônico.

Apoiado por mais de 40 mil torcedores, o Corinthians saiu na frente através Luan logo no começo da partida e conseguiu aumentar com Boselli, apesar da expulsão de Pedrinho. No segundo tempo, porém, Fernandez marcou de falta para o Guaraní, que havia vencido por 1 a 0 no Paraguai.

“Vou nem zoar em respeito aos meus seguidores do Timão aqui, mas, se no futuro me chamarem de Bi da B, vou chamar de Bi da pré, fechô?”, diz a mensagem publicada por Marcos, uma vez que o Corinthians já havia perdido do Tolima em 2011. “Relaxa, falar que é bi hoje em dia tá na moda!”, escreveu o ex-goleiro no Instagram.

Dudu, por sua vez, postou emojis de risadas depois que o árbitro Nestor Pitana encerrou a partida disputada em Itaquera. O Palmeiras, integrante do Grupo B da Copa Libertadores, estreia contra o Tigre às 19h15 (de Brasília) do dia 4 de março, na Argentina.