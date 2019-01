Dudu revê rival da estreia e fala em “seguir ajudando” o Palmeiras

O atacante Dudu, assediado por clubes chineses nas últimas temporadas, foi inscrito normalmente pelo Palmeiras Campeonato Paulista. Às 19 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Moisés Lucarelli, o camisa 7 reencontra o Red Bull, rival que marcou sua estreia no time alviverde.

Contratado de forma surpreendente em 2015, Dudu entrou no segundo tempo do amistoso contra o Red Bull e deu o passe para o argentino Cristaldo fazer o segundo gol do triunfo por 3 a 2, no Allianz Parque. “Pois é. Aqui no Palmeiras, sempre tenho datas e fatos especiais pra comemorar”, declarou o atacante.

“O primeiro jogo, a gente nunca esquece, né? Aquele dia ficará guardado para sempre no meu coração. Depois, muitas coisas boas aconteceram. Conquistamos vários títulos importantes e aprendi a amar o Palmeiras. Farei de tudo para seguir ajudando o clube a lutar pelos seus objetivos”, acrescentou Dudu.

Em quatro temporadas completas pelo Palmeiras, o atacante já disputou 228 jogos, marcou 55 gols, deu 56 assistências e conquistou três títulos. Como protagonista, ganhou a Copa do Brasil 2015 e as edições de 2016 e 2018 do Campeonato Brasileiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Trabalhamos muito forte na pré-temporada e sabemos a importância de começar o ano com uma vitória. Um resultado positivo nos dará moral e confiança para iniciar bem a temporada e iremos em busca disso. Respeitamos o Red Bull, mas nosso objetivo é começar o Paulistão vencendo”, afirmou Dudu.

Vinculado ao Palmeiras até o fim de 2022, o atacante pode voltar à mira de clubes chineses. Questionados sobre o futuro de Dudu, o presidente Maurício Galiotte e o diretor de futebol Alexandre Mattos já prometeram empenho para mantê-lo. Assim, o clube pode oferecer uma atualização salarial ao camisa 7.