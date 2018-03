Dudu relembra gols decisivos contra o Novorizontino em 2017

Assim como em 2017, o Palmeiras voltará a enfrentar o Novorizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista. Ídolo e principal jogador do Verdão nas últimas temporadas, o atacante Dudu lembra bem desses duelos, afinal de contas, o camisa 7 foi decisivo ao balançar as redes nas duas partidas contra o adversário.

O primeiro confronto, a exemplo da última temporada, será no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, às 19h30 (de Brasília), deste sábado. No encontro de 2017, Dudu iniciou a reação do Verdão no triunfo por 3 a 1, aproveitando uma sobra na área. Na semana seguinte, no Pacaembu, o meia-atacante marcou o último gol da vitória por 3 a 0, em belo chute de fora da área.

No ano passado, pude ajudar o Palmeiras a passar de fase e espero poder contribuir novamente. O Novorizontino foi o terceiro melhor time do Paulista na primeira fase e sabemos que serão dois jogos bem complicados. Estamos trabalhando com muita seriedade para fazer uma ótima apresentação no sábado para voltar com um bom resultado e confirmar a classificação em casa”, analisou.

Dessa vez, o duelo de volta acontecerá no Allianz Parque, casa do Verdão, onde Dudu é o maior artilheiro, com 22 gols, o principal garçom, com 21 assistências, e o segundo atleta que mais vezes entrou em campo no local, com 77 atuações, duas a menos do que o goleiro Fernando Prass (79).

Marca centenária

No jogo de ida, aliás, Dudu alcançará uma marca especial com a camisa do Verdão. Se entrar em campo, o atacante de 26 anos chegará a 175 partidas pelo Palmeiras e entrará para o top 100 dos jogadores que mais defenderam o clube alviverde, ao lado de Gengo e Toninho Catarina.

“É mais uma marca especial. Já vivi grandes momentos aqui no Palmeiras e espero viver muitos outros fazendo bons jogos e ajudando o clube a conquistar seus objetivos”, ressaltou.

Dudu chegou ao Palmeiras em 2015 e é o jogador de linha do atual elenco com mais jogos pelo clube (174), atrás apenas de Fernando Prass (258). Do atual grupo de atletas, o camisa 7 também é o principal artilheiro, com 43 gols, e o maior garçom, com 38 assistências, o que significa uma participação direta em gol a cada 0,46 jogo