Dudu projeta classificação para Palmeiras “colocar as coisas no lugar”

Assim como o técnico Luiz Felipe Scolari, o atacante Dudu considerou bom o empate do Palmeiras por 2 a 2 diante do Godoy Cruz, na última terça-feira, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Pelo critério do gol fora de casa, o Verdão joga por duas igualdades (0 a 0 e 1 a 1) no duelo de volta para avançar de fase na competição.

“Empatar fora de casa com gol é importante. Pelas circunstâncias do jogo, a gente estava perdendo por 2 a 0, conseguimos empatar. Não era o resultado que a gente queria. Queríamos a vitória, mas acho que foi bom o resultado por estar perdendo por 2 a 0”, avaliou o camisa 7, em entrevista à Fox Sports.

Com 28 minutos de jogo, o Palmeiras já perdia por 2 a 0, com dois gols de Santiago García. Ainda no primeiro tempo, Felipe Melo descontou de cabeça, e Weverton defendeu um pênalti. Na etapa final, Miguel Borja marcou um golaço e deixou tudo igual em Mendoza.

“A gente entrou um pouco desligado, o que não pode acontecer na Libertadores. Todos os jogos são muito difíceis e entramos um pouco desligados, mas a equipe pôde recuperar, conseguiu o empate e poderia ter vencido ainda. Foi um empate importante para buscarmos a classificação no próximo jogo”, acrescentou.

Esta foi a quarta partida seguida em que o Palmeiras não venceu após a pausa da Copa América. Antes, o time de Felipão havia empatado com o São Paulo (1 a 1) e perdido para Internacional (1 a 0) e Ceará (2 a 0), resultados que culminaram na eliminação da Copa do Brasil e no fim de uma invencibilidade de 33 jogos no Campeonato Brasileiro.

“Toda a equipe passa por um momento difícil durante o ano. Temos que assimilar isso o mais rápido possível, passar nessa fase para a gente colocar as coisas no lugar. É continuar se dedicando para poder fazer um bom Campeonato Brasileiro, estamos em primeiro ainda. E terça-feira que vem fazer um bom jogo contra o Godoy Cruz para a gente passar para as quartas”, afirmou Dudu, projetando o duelo de volta.

“Vamos entrar como a gente joga no nosso estádio, para cima de qualquer adversário, não importa se é o Godoy Cruz, ou se é qualquer outra equipe. Tenho certeza que a torcida vai estar lá, vai nos apoiar e a gente vai fazer um bom jogo para passar para as quartas”, concluiu.