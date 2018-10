Dudu pede pés no chão, mas vê Grêmio “praticamente fora” da disputa

O Palmeiras conseguiu mais uma vitória na sua espetacular arrancada neste segundo turno, vencendo o Grêmio por 2 a 0 no estádio do Pacaembu e mantendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Contente pelo feito, o atacante Dudu pediu calma na expectativa pelo título, mas reconheceu que os gaúchos ficaram distantes da liderança.

“A gente vem fazendo grandes jogos, faltam nove, não ganhamos nada. A gente abre oito pontos do Grêmio, praticamente tira um time muito forte da disputa”, afirmou o camisa 7, sempre reforçando que o time não pode se contentar com o que fez até o momento.

“A equipe está de parabéns, mas sabemos que não ganhamos nada. É manter os pés no chão”, continuou o atacante. Para ele, o fato de todos estarem comprometidos com as orientações do técnico Luiz Felipe Scolari é o grande trunfo do ótimo momento, com oito vitórias em dois empates nos dez jogos do returno.

“Todo mundo entra com muita vontade, dedicação, fazendo aquilo que o treinador pede, que a comissão pede. Acho que esse é o nosso diferencial no momento”, concluiu o atleta.

Invicto há 14 jogos no Brasileiro, o Palmeiras chega aos 59 pontos ganhos e permanece no topo da tabela. Na próxima rodada, o líder do Brasileiro encara o Ceará às 16 horas de domingo, novamente no Pacaembu.