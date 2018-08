Dudu marca 50º gol e mira artilharia do Palmeiras no século: “Amo esse clube”

No último final de semana, Dudu fechou o marcador na vitória por 3 a 0 sobre o Vitória, e além da bola na rede, teve ainda mais motivos para comemorar. O tento foi o 50º do atacante pelo Palmeiras.

Desta forma, o maior artilheiro do atual elenco está a apenas quatro gols de igualar o atacante Vagner Love como maior marcador do Verdão no século XXI. Além disso, o camisa 7 é o atleta que mais marcou e que mais deu assistências no Allianz Parque, com 24 tentos e 21 passes decisivos, respectivamente.

”Fico muito orgulhoso por conseguir alcançar algumas marcas positivas pelo Palmeiras, um dos principais times do mundo. Vestir essa camisa não é para qualquer um e já falei muitas vezes que amo esse clube. Como sempre fiz desde o meu primeiro dia, continuarei me dedicando 100% para honrar a história do clube e lutar por mais títulos”, afirmou o camisa 7.

Desde que chegou ao Verdão, em 2015, o camisa 7 já balançou as redes de 30 clubes diferentes em 19 estádios distintos. Dos outros 19 times que também disputam o Brasileirão deste ano, apenas quatro não foram vítimas do jogador nesse período: América-MG, Atlético-MG, Atlético-PR e Paraná.

Com 33 pontos, o Palmeiras está na sexta posição do Campeonato Brasileiro e volta a campo nesta quarta-feira, para encarar o Botafogo, no Allianz Parque, pela 20ª rodada da competição. Se depender do retrospecto, a torcida pode depositar todas as fichas em Dudu.

Ainda sem saber se Luiz Felipe Scolari escalará novamente uma equipe mista contra o Glorioso, a torcida palestrina deve torcer para ver o Baixinho em campo. Além de ser o artilheiro da nova casa do Verdão, o camisa 7 também é o atleta do atual elenco que mais vezes marcou contra o Botafogo, com duas bolas na rede.

“Será mais um jogo complicado. O Botafogo vem de derrota para o Atlético Mineiro e fará de tudo para recuperar os pontos perdidos. Não podemos dar bobeira e temos que focar do início ao fim para somar mais três pontos e nos manter no bloco da frente da tabela”, finalizou o Guerreiro do Verdão.

Confira curiosidades de Dudu pelo Verdão

Os 30 clubes que sofreram gols de Dudu pelo Palmeiras

4 gols

Novorizontino e Vitória

3 gols

Santos e São Paulo

2 gols

Corinthians, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, Botafogo, Ponte Preta, Mogi Mirim, Santa Cruz, Sport e Avai

1 gol

Atlético-GO, Bahia, Botafogo-SP, Bragantino, Ceará, Chapecoense, Figueirense, Fluminense, Internacional, Joinville, Mirassol, Peñarol-URU, São Bento, São Bernardo, Vasco e Vitória da Conquista

Artilheiros do Palmeiras no século XXI

1º – Vagner Love (54 gols)

2º – Dudu (50 gols)

Artilheiro do Palmeiras na era dos pontos corridos

Dos 50 gols marcados, 29 foram pelo Campeonato Brasileiro, o que lhe torna o maior goleador do clube na era dos pontos corridos.

Artilharia do Allianz Parque

1º – Dudu (24 gols)

2º – Borja (15 gols)

3º – Willian, Gabriel Jesus* e Rafael Marques** (13 gols)

*Dois gols foram marcados pela Seleção Brasileira nas Eliminatórias

**Um gol pelo Sport

Principais assistentes do Allianz Parque

1º – Dudu (21 assistências)

2º – Robinho e Roger Guedes (10 assistências)

4º – Egidio (8 assistências)

5º – Willian (7 assistências)

Goleadores do atual elenco

1º – Dudu (50 gols)

2º – Wilian (31 gols)

3º – Borja (27 gols)

Jogadores do atual elenco com mais partidas

1º – Fernando Prass (260)

2º – Dudu (205)

Atletas com mais jogos na temporada

1º – Willian (44)

2º – Dudu e Bruno Henrique (43)

3º – Lucas Lima (42)