Dudu lamenta adeus do “amigo” Zé Roberto e foca no vice-campeonato

Companheiro de Zé Roberto desde 2014, quando ambos ainda defendiam o Grêmio, Dudu não escondeu sua chateação pelo fato de o veterano de 43 anos ter feito sua última partida como jogador profissional no Palestra Itália. O camisa 7 alviverde disse se inspirar no lateral-esquerdo e agradeceu todos os conselhos e ajudas que recebeu durante esses quatro anos de parceria nos gramados.

“A gente fica triste por perder o Zé Roberto, que é um cara que sempre nos ajudava. A gente sabe que chegou o momento dele de descansar com a família. Eu, particularmente, perdi um amigo, jogava com ele desde a época do Grêmio. É um cara em quem me inspiro muito, que me ajudou a ser um profissional melhor. Espero levar a amizade dele para sempre”, disse Dudu ao Sportv.

Nesta segunda-feira, Zé Roberto atuou durante os 90 minutos contra o Botafogo e encerrou sua trajetória no Palmeiras com chave de ouro, vencendo o rival carioca por 2 a 0, gols de Dudu e Keno. A presença do lateral-esquerdo, que concederá entrevista coletiva nesta terça-feira, não é garantida para a última rodada, quando o time comandado por Alberto Valentim enfrenta o Atlético-PR na Arena da Baixada.

Já o atacante Dudu tem presença certa entre os titulares, uma vez que o clube ainda não garantiu o vice-campeonato brasileiro, principal meta estabelecida pelo grupo. Depois de dois anos consecutivos conquistando títulos, em 2017 o Palmeiras teve de se contentar com uma outra realidade, entretanto, o capitão mantém um discurso ambicioso mesmo sem chances de erguer troféus.

“Nosso objetivo é ser vice-campeão. Estamos no caminho certo, traçamos o objetivo de ser campeão do turno. Sendo campeão do turno, conquistamos a vice-liderança. A gente espera que no próximo domingo possamos fazer um grande jogo para terminar esse campeonato na vice-liderança”, concluiu.

O Palmeiras chegou a 63 pontos e agora é vice-líder do Brasileiro, à frente de Grêmio e Santos. Na última rodada, vai enfrentar o Atlético-PR, na Arena da Baixada.

