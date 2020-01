Dudu já pensa em Corinthians na Libertadores: “Tomara que classifiquem”

Mesmo sem a bola rolar oficialmente em 2020, o possível Dérbi entre Corinthians e Palmeiras pela Libertadores já agita os bastidores. Em preparação para a disputa da Copa Flórida, o atacante Dudu revelou estar à espera do duelo.

Em entrevista ao canal da competição americana, o camisa 7 alviverde comentou que quer encontrar o maior rival na fase de grupos da competição sul-americana e que ansiosamente aguarda por clássicos na temporada.

“Sempre quando começa o ano, eu fico pensando nesses jogos, contra Corinthians, São Paulo e Santos. Tem uma rivalidade forte, ainda mais o Corinthians caindo na nossa chave na Libertadores. Tomara que eles se classifiquem. Vai ser legal e vai ser bonito pra gente e pra eles. É uma rivalidade forte. Acho que é o maior clássico de São Paulo. Vai ser importante para a Libertadores”, disse.

Cabeça de chave no grupo B do torneio continental, o Verdão tem Bolívar, da Bolívia, e Tigre, da Argentina, garantidos no mesmo agrupamento. Um quarto e último adversário ainda será definido e pode ser o Corinthians.

O Timão precisará passar por duas fases eliminatórias para chegar à fase de grupos. A primeira será contra San Jose, da Bolívia, ou Guaraní, do Paraguai. Caso avance, enfrentará Cerro Largo, do Uruguai, ou Palestino, do Chile.

Corinthians e Palmeiras estão na Flórida para a disputa do torneio amistoso, mas não se enfrentarão. Ambas equipes farão suas estreias na quarta-feira. O Alvinegro terá o New York City, às 15h, enquanto o time palmeirense pega o Atlético Nacional, da Colômbia, às 22h30.