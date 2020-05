Dudu imagina aposentadoria no Palmeiras: “Não preciso ir à Europa”

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O atacante Dudu, símbolo da retomada do Palmeiras, planeja encerrar sua carreira pelo clube. Aos 28 anos de idade, com contrato até o final de 2023, o ídolo falou sobre o assunto na tarde desta quinta-feira e garantiu não sentir necessidade de retornar ao futebol europeu.

“Estou muito bem aqui no Palmeiras. Sempre falo que, se quiserem que eu fique, eu fico. Não tem problema. Todos sabem do carinho que tenho pelo clube e da vontade de vestir essa camisa”, disse Dudu durante live transmitida nos perfis do Palmeiras e da Crefisa no Instagram.

Responsável por 70 gols em 305 partidas, o atacante conquistou a Copa do Brasil 2015 e as edições de 2016 e 2018 do Campeonato Brasileiro. Questionado se tem o plano de encerrar sua trajetória como jogador profissional pelo Palmeiras, ele respondeu afirmativamente.

“Já pensei e tenho, sim. É o time em que, se Deus quiser, eu vou parar. Porque é o lugar em que conquistei minhas coisas e fui mais feliz. O Palmeiras é um time muito grande. Então, não preciso ir à Europa só para falar”, disse Dudu, que passou de forma discreta pelo ucraniano Dínamo de Kiev.

Visto como símbolo da retomada do Palmeiras, Dudu foi contratado em 2015 após negociar com Corinthians e São Paulo. O dono da camisa 7, com status de ídolo para a exigente torcida alviverde, prevê a equipe como protagonista durante as próximas temporadas.

“Jogo no Palmeiras, um time grande e que disputa títulos. Sempre vai estar disputando títulos, porque vai montar elenco e ter grandes jogadores. Então, não preciso ir à Europa só para falar. O Palmeiras bate de frente com grandes clubes da Europa sou muito feliz aqui”, reiterou.