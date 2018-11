Dudu foca no título brasileiro e ignora possibilidade de sair do Palmeiras

Dudu pode ser campeão pelo Palmeiras pela última vez neste Campeonato Brasileiro. Alvo de clubes estrangeiros e fazendo mais uma grande temporada, o atacante foi questionado sobre seu futuro no clube e preferiu ressaltar o foco em erguer o decacampeonato nacional.

“Tenho contrato com o Palmeiras. Estou pensando só no Palmeiras. Tem sete jogos do Campeonato Brasileiro muito importantes para o clube e para mim. Temos que estar focados só aqui, sem pensar em outras coisas. Temos que pensar em fazer esses sete jogos da melhor maneira possível para conquistar esse título”, afirmou o camisa 7, que tem contrato até 2022.

Nesta temporada, o Palmeiras recusou quatro propostas do Changchun Yatai e Shandong Luneng, ambos da China. A segunda equipe asiática chegou a oferecer 12 e em seguida 15 milhões de euros (R$ 67 milhões).

O atacante foi seduzido com uma oferta de R$ 2 milhões mensais de salário, além de uma luva de mais de R$ 30 milhões pela assinatura do acordo. Em meio às propostas, Dudu chegou a postar uma enigmática mensagem colocando em cheque sua felicidade no clube.

Desde a chegada de Felipão, porém, o comportamento e rendimento do ‘filho de Scolari’ mudou muito. Sua participação em gols e assistências da equipe mais do que dobrou e neste sábado, o Alviverde conta com seu ídolo para vencer o Santos, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão.