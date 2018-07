Dudu faz postagem pondo em cheque felicidade de ficar no Palmeiras

Dudu ainda não entrou em campo desde que o Palmeiras recusou oferta do Shandong Luneng por seu futebol, mas o atacante já divide a torcida. Na noite desta segunda-feira, nas redes sociais, o atacante fez postagem que colocou em cheque sua felicidade em defender o Verdão.

“Feliz ou não, é a lei da vida. Seguir em frente com a cabeça erguida. Superando tudo que está por vir”, postou Dudu, que, minutos depois, apagou o primeiro trecho. Veja abaixo a versão anterior e a atual.

O Shandong contratou junto ao Palmeiras o atacante Róger Guedes. No entanto, a intenção inicial do clube chinês era levar Dudu. A equipe asiática chegou a oferecer 12 e em seguida 15 milhões de euros (R$ 67 milhões).

O atacante foi seduzido com uma oferta de R$ 2 milhões mensais de salário, além de uma luva de mais de R$ 30 milhões pela assinatura do acordo. No entanto, mesmo com a intenção de Dudu de seguir para a China, o Palmeiras recusou a oferta.

Dudu está suspenso do clássico contra o Santos, na quinta-feira, na retomada do Campeonato Brasileiro. O atacante é considerado peça fundamental no projeto do clube, que inclui a Copa do Brasil e, principalmente, a Libertadores no segundo semestre.