Dudu fala em preferência do elenco por Valentim, mas elogia Roger

Alberto Valentim viveu nesta reta final de temporada novamente a expectativa de ser efetivado como treinador do Palmeiras. Com a chance de roubar o título brasileiro do Corinthians, o clube alviverde preferiu aguardar o desenrolar das últimas rodadas para definir o futuro do auxiliar técnico, porém, o campeonato acabou ficando nas mãos dos arquirrivais, e a diretoria optou por ir ao mercado, contratando Roger Machado. Dudu, um dos líderes do elenco, não escondeu a preferência do grupo pela manutenção de Valentim, entretanto, deixou as portas da Academia abertas para o novo treinador alviverde.

“A gente sabe que é um treinador que faz a equipe jogar com muita qualidade. Esperamos que no ano que vem ele [Roger Machado] possa fazer um trabalho legal. Os jogadores ficaram felizes com a escolha dele. A gente fica um pouto triste, porque queríamos que o Alberto continuasse como treinador, infelizmente não aconteceu. Esperamos que ele faça um bom trabalho no ano que vem”, disse Dudu em entrevista ao SporTV.

Além de comentar sobre a troca no comando técnico do Palmeiras, Dudu também garantiu que não tem planos para deixar o clube a curto prazo. Xodó da torcida, o camisa 7 lembrou que possui contrato vigente até 2020 para tranquilizar os palmeirenses que temem pela saída de um dos principais nomes do elenco no futuro.

“Tenho contrato com o Palmeiras até o final de 2020. Já falei que temos objetivos para o ano que vem. Tenho objetivos com a camisa do Palmeiras, espero continuar aqui, conquistando títulos. Infelizmente não conseguimos neste ano, mas ano que vem temos tudo para entrarmos fortes nas competições”, completou.