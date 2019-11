Dudu completa 50 clássicos e atinge média expressiva de participação em gols

Após o Choque-Rei desta quarta-feira, que acabou com uma vitória maiúscula do Palmeiras, Dudu chegou aos 50 clássicos com a camiseta do Verdão. Além de criar diversas oportunidades e acertar uma bola na trave, o atacante foi responsável pelo cruzamento que Felipe Melo explorou para ampliar o placar. Com a assistência, o jogador alcançou uma média de uma participação direta em gol a cada duas partidas diante dos três principais rivais.

Levando em consideração todos os clássicos disputados, Dudu foi às redes 10 vezes e serviu 15 assistências. Números esses que colocam o camiseta 7 como o líder do atual elenco nas duas estatísticas. Além disso, com 23 vitórias, nove empates e 18 derrotas, o atleta alviverde tem um retrospecto positivo contra os arquirrivais.

O São Paulo, adversário do Palmeiras nesta quarta-feira, é uma das principais vitimas do ponta – apenas o Santos sofreu mais gols com participações diretas. Em 15 Choques-Rei, foram quatro gols e cinco assistências. Depois de mais atuação consistente, Dudu comemorou a marca atingida.

”Fico feliz em saber que já fiz 50 clássicos pelo Palmeiras e que pude ajudar o time em várias partidas. Como todo mundo fala, clássico é o jogo que todo mundo gosta de jogar. E comigo não é diferente. Fomos super bem e conseguimos impor um ritmo forte desde o começo. Criamos várias chances de gol e todo mundo está de parabéns. Fico feliz demais pela vitória e até poderia ter feito o meu, mas está ótimo. O que importa é que seguimos firmes em busca do nosso objetivo e iremos lutar até o final do campeonato”, destacou.

Confira o retrospecto de Dudu em clássicos



Contra o São Paulo

15 jogos

4 gols

5 assistências

10 vitórias

3 empates

2 derrotas

Contra o Santos

19 jogos

4 gols

7 assistências

8 vitórias

3 empates

8 derrotas

Contra o Corinthians

16 jogos

2 gols

3 assistências

5 vitórias

3 empates

8 derrotas

