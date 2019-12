Dudu atinge marca histórica pelo Palmeiras em Campeonatos Brasileiros

Em um ano que pouco agradou aos torcedores do Palmeiras, Dudu demonstrou um grande desempenho e foi motivo de alegria para os alviverdes. Além de liderar o Verdão em diversas estatísticas, o camisa 7 também registrou uma marca importante: ele se tornou o vice-artilheiro do clube em Campeonatos Brasileiros.

Com o gol marcado diante do Cruzeiro, pela última rodada, o atacante palmeirense chegou a 41 tentos marcados apenas pela competição nacional, isolando-se na segunda colocação entre os principais artilheiros do time no Brasileirão. Antes, o jogador de 27 anos dividia a posição com Leivinha, com 40 gols.

Agora, Dudu só está atrás de César Maluco, que é o artilheiro máximo da agremiação com 61 tentos em partidas de Campeonato Brasileiro. Ademir da Guia, com 36 gols, e Edmundo, com 34, completam os cinco primeiros nomes da lista.

O destaque de Dudu, no entanto, não foi o suficiente para o Palmeiras encerrar a temporada de modo satisfatório. A equipe que iniciou 2019 com grandes ambições terminou o ano eliminada da Copa Libertadores, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, além de ter ficado com a terceira posição no Brasileirão.

