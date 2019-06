Dudu alcança mais uma marca histórica no Palmeiras

A vitória do Palmeiras sobre o Athletico, no último sábado, não rendeu apenas três pontos ao time de Luiz Felipe Scolari. O triunfo alviverde foi de número 80 de Dudu no Allianz Parque, em 111 jogos.

Com isso, o camisa 7 subiu no ranking de jogadores que mais venceram no local, considerando também o Palestra Itália. Agora, o Baixola ocupa a 19ª posição no quesito, empatado com o ex-atacante Nei.

Nos aspectos individuais, Dudu segue como o número um do Allianz Parque, desde que a arena palmeirense foi inaugurada, em 2014. Ele é recordista absoluto em diversos aspectos: é o jogador que mais atuou (111 jogos), que mais venceu (80 vezes), que mais marcou gols (28 tentos) e que mais concedeu assistências (28 passes).