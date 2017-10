Dracena evita falar sobre chance de 4º título brasileiro e mira Grêmio

Com um currículo repleto de títulos, o experiente zagueiro Edu Dracena conquistou três edições do Campeonato Brasileiro. Nove pontos atrás do Corinthians no torneio nacional, o defensor evita falar sobre a chance de ganhar o tetra e mantém seu foco no jogo contra Grêmio, previsto para as 17 horas (de Brasília) de domingo, em Porto Alegre.

Integrante do histórico time comandado por Vanderlei Luxemburgo, Dracena conquistou seu primeiro Campeonato Brasileiro em 2003, com a camisa do Cruzeiro. Nas duas últimas temporadas, o zagueiro repetiu o feito por Corinthians e Palmeiras.

“Desejo de ganhar títulos, todos têm. Quanto mais na carreira, melhor. Mas a gente vive jogo a jogo e não vou falar de título brasileiro, até porque está muito distante. Vamos pensar no Grêmio e em fazer o que fizemos nas últimas partidas, jogando com consistência para somar os três pontos”, afirmou Dracena.

Nos últimos dois jogos, sob o comando do técnico interino Alberto Valentim, o Palmeiras ganhou de Atlético-GO e Ponte Preta. A nove rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o time alviverde ocupa o terceiro lugar com 50 pontos, nove a menos que o líder Corinthians.

“Vai ser uma final contra o Grêmio. O Palmeiras tem que pensar só em si, e não no Corinthians, no Santos ou no Grêmio. O time vem em uma crescente quando o campeonato está afunilando. Nosso momento é bom e tomara que possamos aproveitar mais”, declarou Dracena.

Com um triunfo sobre o Grêmio, o Palmeiras chegaria aos 53 pontos e passaria a noite de domingo a seis da liderança do Campeonato Brasileiro, já que o Corinthians enfrenta o Botafogo apenas às 20 horas (de Brasília) de segunda-feira, no Engenhão. A chance pressionar o rival, porém, não anima o experiente Edu Dracena.

“O importante é o Palmeiras fazer a sua parte, sem pensar nos outros. Temos que crescer técnica e taticamente a cada partida, até mesmo fazendo algumas jogadas que o Alberto deve treinar para mostrar seu repertório de trabalho”, declarou o tricampeão brasileiro.