Dracena aprova jogo no Pacaembu e prevê dificuldade contra o Coritiba

Às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Coritiba, no Estádio do Pacaembu. Despreocupado com a mudança da partida para o campo municipal, o zagueiro Edu Dracena prevê um duelo complicado.

O Estádio Palestra Itália recebe um festival musical entre 21 e 26 de setembro e terá o gramado trocado, processo que começou na madrugada de terça-feira. Com sua casa indisponível, o Palmeiras decidiu recorrer novamente ao Pacaembu, como de praxe em situações do gênero.

“Não vejo desvantagem alguma. O clube está acostumado a jogar no Pacaembu sem problemas. Quando o Allianz foi reformado, passou quatro anos seguidos jogando lá. É a casa do Palmeiras também e vai estar cheia. O gramado é um tapete os torcedores ficam perto”, afirmou Dracena.

O Palmeiras venceu os dois compromissos disputados no Estádio do Pacaembu nesta temporada. Pelas quartas de final do Campeonato Paulista, ainda sob o comando de Eduardo Baptista, ganhou do Novorizontino por 3 a 0 e, pela 11ª rodada do Brasileiro, já com Cuca, bateu o Grêmio por 1 a 0.

Quarto colocado no Brasileiro com 37 pontos, o Palmeiras encontra o Coritiba na 16ª posição, com apenas 27 pontos, seriamente ameaçado pelo rebaixamento à Série B. Ainda assim, o experiente Edu Dracena prega cautela antes do confronto marcado para o Pacaembu.

“Por mais que falem do Coritiba, vai ser um jogo muito difícil. Eles empataram o clássico (1 a 1 contra o Atlético-PR) e vêm com o moral mais elevado. Por outro lado, estamos muito focados e confiantes no que fazemos. Queremos jogar bem e merecer vencer”, afirmou Dracena.

Com Luan suspenso pela expulsão contra o Atlético-MG, a tendência é que o técnico Cuca escale Juninho ao lado do experiente Dracena no miolo de zaga contra o adversário paranaense. No ataque, para substituir Willian, mais um expulso em Belo Horizonte, ele pode promover a volta de Dudu ao time titular.